Народная милиция ЛНР открыла огонь по позициям ВСУ

Ответный огонь по позициям украинской армии после обстрела со стороны противников открыли военные Народной милиции непризнанной Луганской народной республики (ЛНР). В результате погиб один представитель ЛНР и двое украинских военнослужащих. Об этом сообщила народная милиция на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ЛНР, боевики 3 батальона 24 бригады ВСУ 18 декабря обстреляли позиции непризнанной республики в районе поселка Калиново. Огонь велся из станкового ротивотанкового гранатомета (СПГ).

В результате обстрела погиб один военнослужащий ЛНР, еще одир получил ранения. Также в Народной милиции сообщили, что в результате ответного огня были убиты два украинских солдата. Еще один был ранен.

Ранее в МИД России заявили, что Украина отправила в Донбасс почти половину своей армии. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, на юго-востоке страны дислоцированы 125 тысяч военнослужащих. Захарова добавила, что Россия обеспокоена нежеланием Киева мирно урегулировать ситуацию