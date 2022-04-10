Народная милиция ЛНР нашла американский дозиметр на отбитых у ВСУ позициях

Подразделения Народной милиции (НМ) ЛНР обнаружили на отбитых у ВСУ позициях портативный идентификатор радиоизотопов. Такие приборы производят в США, поставляют в местные силовые ведомства и не выкладывают в свободную продажу. Очевидно, дозиметр появился на украинских позициях вместе с инструкторами НАТО из США, заявил официальный представитель НМ республики Михаил Филопоненко.

Идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 принадлежит производству американской компании Symetrica.

Источник фото: телеканал «360»

«По официальным данным, данное оборудование не поставлялось на территорию Украины в рамках военной помощи, а также не находится в свободной продаже, так как предназначено непосредственно для поставок в силовые ведомства США», — уточнили в НМ ЛНР.

Как отметил Филопоненко, иностранные инструкторы НАТО, «осознавая неизбежность наступления подразделений Народной милиции», спаслись бегством и бросили дорогостоящее вооружение, экипировку и другое военное имущество, которое поставляет Запад на Украину.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов констатировал опасность прямого военного противостояния России и США в случае, если Запад не прекратит поставлять оружие на Украину.