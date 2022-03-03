Народная милиция ДНР показала уничтоженные оружие и машину бойца ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации украинского военного, который вел стрельбу по наступающим частям. Фотографии с места событий организация опубликовала в своем Telegram-канале.

Источник фото: Народная милиция ДНР

«Украинские каратели изредка пытаются предпринять попытки сопротивления процессу освобождения Донбасса от нацистского террора. Однако, как правило, это приводит к их немедленному уничтожению огнем бойцов Народной милиции или же их собственным неосторожным обращением с образцами западного вооружения», — говорится в сообщении.

В Народной милиции отметили, что от действий украинских войск страдает мирное население, которое принимает на себя их удары.

Участники Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик начали наступление через линию соприкосновения для освобождения населенных пунктов от украинских военных. Сегодня стало известно, что бойцы ДНР начали зачистку города Волноваха, в котором сейчас проводится зачистка от оставшихся украинских военных.