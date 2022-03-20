Народная милиция ДНР с помощью агитснарядов призвала ВСУ сложить оружие

Народная милиция ЛНР выпустила в направлении позиций украинских военных агитационные боеприпасы с листовками. В них ВСУ призывают сложить оружие.

«Не берите в руки оружие! Не поддавайтесь призывам националистов! Не подвергайте себя и своих родных опасности. Проводимая специальная операция не направлена против мирных жителей», — говорится в одной из листовок. Текст послания процитировал ЛуганскИнформЦентр.

По данным официального представителя НМ ЛНР, за минувшие сутки ВСУ в ходе боестолкновений потеряли 160 человек личного состава, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 15 единиц автомобильной техники, один миномет, шесть единиц ПТРК, одну противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», две единицы АГС, два крупнокалиберных пулемета, одну долговременную огневую точку и одно средство связи.

«Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения ЛНР, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов республики», — подчеркнули в Народной милиции.