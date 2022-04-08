Народная милиция ДНР показала разрушенные военными Украины здания и дома

Боевики ВСУ, осознавая свое неминуемое поражение, продолжают терроризировать мирных жителей Донбасса. Народная милиция ДНР показала в Telegram-канале фотографии жилых домов и объектов инфраструктуры, разрушенных обстрелами из украинских «Градов».

Украинские каратели обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» детский сад, детскую поликлинику, строительный техникум, городскую администрацию, дворец культуры.

Повреждения получили многоквартирные и частные дома. Пострадали два мирных жителя.

Последствия киевской агрессии показаны на фотографиях с разрушениями.

Источник: Telegram-канал «Народная милиция ДНР»

Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил, что украинские силовики нанесли ракетный удар по Краматорску. Обломки ракеты «Точка-У» упали в районе железнодорожного вокзала, где проводилась эвакуация мирных жителей. Людей призвали по возможности не покидать дома и оставаться в убежищах во время обстрелов.