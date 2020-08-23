«Народ уже привык»: Тихановская обвинила Лукашенко в запугивании белорусов

Светлана Тихановская оценила приказ Александра Лукашенко привести основные части ВС Белоруссии в полную боевую готовность. Она заявила, что это обычное запугивание, к которому белорусы привыкли.

«Это шаг, к которому народ Белоруссии уже привык. Это обычное запугивание людей. Однако белорусы больше не боятся и готовы отстаивать свои права. Никто больше не верит президенту [Белоруссии Александру Лукашенко]», — заявила экс-кандидат в руководители Белорусского государства Светлана Тихановская во время интервью литовскому агентству BNS.

Она добавила, что если «армия подчиняется этому приказу — это преступление».

Ранее Лукашенко сообщил, что принял «самое серьезное решение за четверть века». Он приказал привести основные части ВС Белоруссии в полную боевую готовность и перебросил войска на западное направление. Он объяснил свое решение «серьезным шевелением войск НАТО в непосредственной близости от границ республики на территории Польши и Литвы».

Ранее ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Тихановская — 10,1%. После этого в Белоруссии начались массовые протесты и стычки с силовиками. Позже к участникам акций присоединились некоторые рабочие части белорусских предприятий, которые начали бастовать.