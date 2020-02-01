«Народ сменит власть». Депутат Рады пригрозил Зеленскому свержением

По словам политика, оппозиции удалось уменьшить максимальное количество земли, которую можно продать в одни руки, с 200 тысяч до 10 тысяч гектаров. Однако полностью воспрепятствовать продаже земельных участков они не могут.

«Я считаю, что землю просто продавать нельзя» — подчеркнул собеседник телеканала.

По мнению Рабиновича, если депутаты от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского все-таки пойдут на открытие рынка земли, в стране может произойти переворот.

«Мы их предупредили: дорогие „слуги“, если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть», — заявил оппозиционер.

Он добавил, что не призывает к мятежу, а лишь напоминает, что по Конституции «хозяин страны — народ».