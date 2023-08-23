Мир 23 августа 2023, 04:53 «Воевал с оторванными ногами». Российский боец рассказал, чем накачивают наемников НАТО Ura.ru: наемников НАТО накачивают наркотиками, чтобы они воевали даже без ног Freepik

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Наемники НАТО, воюющие в рядах ВСУ, готовы вести бой до последнего, невзирая на смертельные ранения. Секрет такой нечувствительности к боли — наркотические препараты и морально-психологическое внушение. Об этом Ura.ru рассказал один из российских бойцов, участвующих в СВО.

Военнослужащий отметил, что когда первый раз столкнулся с натовскими наемниками, то подумал, что они не люди — настолько они были напичканы наркотиками и психологическими установками.

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«Чтобы вы понимали, со мной вел бой две минуты боец с оторванными ногами», — поделился боец.

Он рассказал, что в польском «коктейле» намешаны опиаты, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты. В натовском помимо этого есть наркотики, отметил россиянин.

«Выпиваешь „коктейль“, и кровь толком не течет. Если не задеты сердце и мозг, пока он (военный — прим. ред.) в сознании, то как робот продолжает дальше вести бой», — рассказал собеседник издания.

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