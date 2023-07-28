Мир 28 июля 2023, 10:13 Наркотики и ворованная нефть. Американский журналист раскрыл, зачем Украине зерновая сделка Журналист Херш: Украина возила по зерновым коридорам в Черном море наркотики и нефть Unsplash

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Киевский режим использовал зерновую сделку не только для поставок зерна. Из Одессы вывозили российскую нефть и наркотики, заявил на своем сайте американский журналист Сеймур Херш.

Выход России из зерновой сделки стал ответом на очередной теракт на Крымском мосту, в котором погибла семейная пара. Сеймур Херш заявил, что до проведения спецоперации Украина экспортировала больше зерна, чем весь Евросоюз, и почти половину мировых объемов семян подсолнечника. Официально киевский режим настаивал на зерновой сделке, чтобы продолжать вывозить свое продовольствие из заблокированных боевыми действиями портов, но фактически — для доставки в Европу запрещенных товаров.

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«Одесский экспорт включал незаконные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала из России», — сказал журналисту американский чиновник.

США обеспечили украинскую армию технологиями и полной свободой действий «без присмотра взрослых», как сказал один из собеседников Сеймура Херша, а теперь, после теракта на Крымском мосту и его последствий, не решили, что делать дальше. По словам чиновника, президент Украины Владимир Зеленский из-за необдуманных действий остался в положении сироты — в одном нижнем белье и без плана на будущее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уличил Украину в использовании зерновых коридоров в боевых целях. «Царьград» сообщил, что севастопольскую военно-морскую базу атаковали в апреле при помощи морских дронов-камикадзе, выпущенных из гуманитарных коридоров.