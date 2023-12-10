10 декабря 2023, 03:39
Наркомана-военкома задержали на Украине при попытке отомстить бывшему коллеге
«Страна.ua»: военкома задержали при попытке напасть на экс-коллегу на Украине
Украинец задержал агрессивного сотрудника военкомата в Закарпатской области. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Как выяснило издание, мужчины были знакомы ранее, даже вместе работали. Одного из них уволили за употребление наркотиков, что не помешало ему устроиться на службу в Мукачевский территориальный центр комплектования (ТЦК).
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Проходя мимо прежнего места работы, военком, находясь в состоянии наркотического опьянения, решил отомстить бывшему коллеге. Он зашел в офис и попытался ударить экс-сослуживца ножом. Но не вышло.
«Новый скандал с военкомами в Закарпатье. В соцсетях появилось видео, где мужчина в штатском скрутил военного, сел на него сверху и вызвал полицию», — сообщила «Страна.ua».
В отношении агрессивного военкома завели уголовное дело.
Ранее стало известно, что сотрудники украинских военкоматов провели рейд в термальном комплексе Закарпатья. Вооруженные мужчины в балаклавах и военной форме ворвались в помещение и выгнали посетителей из саун и процедурных кабинетов — в том числе, детей, женщин и пожилых людей. Мужчинам вручили повестки и увели в неизвестном направлении.
ВСУ
Украина
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