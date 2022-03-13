Нарколог связал странную мимику Зеленского с приемом кокаина

Особая мимика президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с иностранными журналистами может быть связана с интоксикацией психоактивными веществами («человек перебрал с алкоголем или успокоительными») либо с окончанием действия «кокаина или других психостимуляторов». Об этом рассказал нарколог Василий Шуров Пятому каналу.

Эксперт указал на полное несоответствие мимики и жестов президента уровню мероприятия и обсуждаемой ситуации.

«Он действительно неусидчив, он не фиксирует взгляд, он ерзает, трет лицо, веки полуопущены. Видно, какие усилия человек прилагает, чтобы понять вопрос. Он прямо напрягается. Даже помощник говорит: „Задавайте по одному вопросу“. Он говорит: „Нет, задавайте все“. И тут же начинает улыбаться, хотя ситуация очень далека от веселья», — так Шуров прокомментировал распространившиеся в соцсетях мнения людей о странном поведении Зеленского на пресс-конференции. Пользователи отмечали, что президент Украины не мог сидеть спокойно и постоянно подергивался.

«Из анамнеза, из окружения мы знаем, что человек очень давно увлекается кокаином. Специфика воздействия психостимуляторов в том, что человек сначала энергичный и бодрый, а затем его отпускает и, что называется, его „мажет“ — сложно сконцентрироваться, сложно удерживать внимание», — отметил нарколог.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что внешний вид Зеленского свидетельствует о его неадекватном состоянии. По словам экс-премьера, он точно не знает, принимает ли украинский лидер какие-либо препараты. Ранее поведение Зеленского на пресс-конференции высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.