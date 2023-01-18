Мир 18 января 2023, 13:00 Нарколог Петров объяснил, с чем связаны изменения во внешности Ким Чен Ына Нарколог Петров: лидер КНДР может страдать алкоголизмом

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Врач-нарколог Даниил Петров в разговоре с изданием Lenta.ru объяснил, с чем могут быть связаны изменения во внешности лидера КНДР Ким Чен Ына.

По его словам, по фотографии трудно определить наличие какого-либо заболевания. Однако видно, что он страдает отечностью и гиперемией лица. Все это может свидетельствовать о пристрастии к алкоголю.

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«Однако это все является не только признаками алкоголизма, но и какого-либо системного заболевания», — процитировало ИА Nation News Петрова.

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Ранее издание Mirror писало, что лидер КНДР якобы ежедневно пьет алкоголь. Возможное развитие зависимости у Ким Чен Ына специалисты связывают с кризисом среднего возраста.