Мир 06 января 2023, 12:25 Наркокартель в Мексике обстрелял самолет с пассажирами La Nacion: мексиканские наркодельцы обстреляли самолет с пассажирами в аэропорту Кульякан Соцсети

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Представители мексиканского наркокартеля обстреляли гражданский самолет с пассажирами на борту в аэропорту Кульякан на западе страны. Об этом написало издание La Nacion.

Самолет готовился к вылету к Мехико, выехал на взлетную полосу и начал набирать скорость, когда вооруженные люди начали обстрел.

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По предварительной информации, атаку провели в отместку за арест сына отбывающего тюремный срок местного криминального авторитета Хоакина Эль Чапо Гусмана. Преступники в ответ на действия правоохранителей атаковали из стрелкового оружия фюзеляж самолета.

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Пассажиры по команде экипажа воздушного судна сразу легли на пол, прикрывшись креслами. Среди людей были маленькие дети, которых родители укрывали собой. Некоторые находившиеся на борту поделились кадрами из салона.

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На место оперативно приехали сотрудники Национальной гвардии Мексики, после чего преступники скрылись.

Компания Aeroméxico, выполнявшая перевозку пассажиров, сообщила в соцсети, что в результате обстрела получили повреждения тормозная система самолета, гидравлика и фюзеляж. Вылет рейса отменили, никто среди пассажиров самолета и экипажа не пострадал.