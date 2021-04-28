Наркодилеров задержали в Грузии. Они привлекали к торговле детей

На окраине Тбилиси правоохранители поймали наркодилеров, которым в распространении и торговле запрещенными веществами помогали дети. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

По данным издания, дети оставляли пакетики с наркотиками в местах, которые не привлекали внимание людей. Затем дилеры посылали снимки мест с закладками покупателям. Оперативники получили подтверждение преступной деятельности, сделав контрольные закупки. Задержанные могут провести за решеткой либо 20 лет, либо всю жизнь.