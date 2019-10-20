Наряды для тура по Пакистану обошлись Кейт Миддлтон в $43 тысячи

По прилету Миддлтон вышла из самолета в бирюзовом комплекте из длинного платья и брюк от Catherin Walker. Наряд называется шальвар-камиз — традиционный южно-азиатский костюм, который могут носить и женщины, и мужчины. За него нужно отдать около 1 725 долларов (110 тысяч рублей). Супруга принца Уильяма повторила образ принцессы Дианы во время ее королевского тура по Пакистану в 1996 году.

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Вечером того же дня герцог и герцогиня встретились с президентом Пакистана Арифом Алви и премьер-министром Имраном Ханом. Для беседы с первыми лицами государства Миддлтон выбрала зеленое пальто Catherin Walker и белые брюки Maher Khan. Образ она дополнила крупными серьгами от бренда Zeen и узким шарфом с принтом марки Satrangi. Вся эта одежда и аксессуары обошлись в 3 589 долларов (229 тысяч рублей).

Позже представители королевской семьи поехали в горы, ближе к границе с Афганистаном. Там гости обсуждали вопросы изменения климата. Миддлтон надела темную рубашку, которую заправила в миди-юбку, кожаную жилетку Really Wild, кремовое пальто с восточным орнаментом и теплую накидку. Одна юбка стоит около 408 долларов (26 тысяч рублей). На встрече герцогине Кембриджской подарили колоритный национальный головной убор, которым она дополнила свой образ.

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На четвертый день поездки супруга принца Уильяма посетила Национальную академию крокета в Лахоре. Туда она направилась в костюме из слоновой кости с вышивкой от бренда High Street за 65 долларов (4 145 тысяч рублей). А на следующий день герцог и герцогиня Кембриджские вернулись в Исламабад, где посетили армейский кинологический центр. Кейт вышла в свет в черном блейзере марки Beulah London Flora и черных балетках Russel & Bromley. Общие растраты на этот образ — 799 долларов (51 тысячу рублей).

Всего на наряды для поездки в Пакистан Миддлтон потратила 43 тысячи долларов (более 2,7 миллиона рублей).

«Образы герцога и герцогини были немыми заявлениями, транслировавшими другой стороне уважение и заинтересованность в местной культуре», — рассказала модный критик The New York Times Ванесса Фридман.

Наследники британского престола прилетели в Пакистан 14 октября, а вернулись в Лондон 19 октября. Это был первый официальный визит представителей королевской семьи в южновосточную страну за последние 13 лет.