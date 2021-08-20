Нарядных талибов* сфотографировали в Афганистане

Кабульский журналист Эльяс Навандиш опубликовал на своей странице в Twitter фото трех талибов* в ярких нарядах. Снимок сделали, когда боевики давали интервью.

На фотографии видно, что самый модный сторонник движения «Талибан»* одет в оранжевую длинную рубаху и зеленый жилет. На голове у него красная повязка, на носу узкие солнцезащитные очки, а на ногах кроссовки. Его приятели также одеты в яркие цвета. Как отметили подписчики, мода талибов* изменилась за последние годы. Пользователи написали, что в 1990-х годах боевики выглядели поскромнее.

«Моя коллега Сакина Амири общается с талибами* в Кабуле», — подписал фотографию автор поста.

В конце прошлой недели сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане: они без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. До этого Соединенные войска вывели из страны свои войска, которые перебросили туда еще 20 лет назад.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что к этому решению американского президента Джо Байдена на встрече в Женеве подтолкнул российский лидер Владимир Путин.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.