Нарядную девочку нашли в коробке, плывущей по реке в Индии. Видео

Маленькую девочку нашли в заколоченном ящике в реке Ганг в Индии. Лодочник, услышав ее плач, не смог остаться равнодушным. Местные власти наградили его домом за такой поступок. Об этом написала газета Dailymail.

Когда мужчина обнаружил коробку, он увидел, что внутри живой младенец. Предварительно, девочке всего три недели. В соцсетях появилось видео. На нем видно, что ребенок был завернут в национальный красный шарф. Коробка тоже была украшена образами индуистских богов. Внутри лежала карточка с гороскопом и датой рождения ребенка. Зовут ее Ганга — в честь реки.

После девочку отвезли в больницу. По словам врачей, ребенок абсолютно здоров. После выписки ее отправят под опеку социальных органов. Мужчине по имени Гуллу, который спас новорожденного, местные власти подарят дом за «несравненный пример гуманности». Он рассказал журналистам, что другие люди на берегу, которые тоже слышали плач, не стали ничего предпринимать.

Известно, что в Индии в бедных семьях девочки считаются обузой, так как к моменту замужества родители обязаны обеспечить их приданым.