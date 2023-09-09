Мир 09 сентября 2023, 20:51 Нарендра Моди анонсировал запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа Премьер-министр Моди: стартует запуск коридора Индия — Ближний Восток — Европа РИА «Новости»

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Запуск экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа анонсировал на пресс-конференции лидеров стран саммита G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его слова передало РИА «Новости».

«Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру», — заявил Моди.

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Инициаторами стали Индия и США, идея получила официальное название «Экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа». В проекте примут участие Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Евросоюз, Франция, Италия, Германия и Соединенные Штаты.

Американский президент Джо Байден сообщил, что США планируют инвестировать в железнодорожную ветку из Анголы в сторону Индийского океана.

Организаторы саммита G20 поприветствовали журналистов на разных языках, в том числе и на русском. Онлайн-переводчик Bhashini продемонстрировал свои возможности.