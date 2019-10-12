Наrd Rосk обрушился в США. Видео

Строящийся отель в мгновенье обвалился в Новом Орлеане. Люди в панике разбегались кто куда. Видео выложили в соцсетях.

ЧП случилось в субботу, 12 октября, в 09:45 по местному времени (17:45 по Москве). Рабочие возводили гостиницу Hard Rock Hotel New Orleans. Однако перекрытия верхних этажей просели, из-за этого отделился фасад здания. В мгновение будущий отель «сложился». На кадрах видно, что очевидцы в панике разбегаются в разные стороны.

Момент обрушения гостиницы попал на видеорегистратор в одной из машин, которая стояла на светофоре.

В больницу попали три человека, их госпитализировали.