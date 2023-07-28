Мир 28 июля 2023, 06:18 Нарастив экспорт авто в Россию, Япония решила его запретить Министр Нисимура: Япония запретит экспорт в Россию авто с двигателем свыше 1,9 литра РИА «Новости»

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Правительство Японии решило ввести новый пакет санкций против России. С 9 августа вступит в силу запрет на поставки покрышек для грузовиков, автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридными моторами. Министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура объявил об этом журналистам, сообщил ТАСС.

По его словам, Япония продолжит поддерживать связь с другими странами, в том числе из G7, чтобы ограничивать экспорт в Россию и исключать обход санкций. Ясутоси Нисимура анонсировал новый пакет рестрикций, который распространится на машины с двигателем объемом свыше 1,9 литра, гибридные авто и покрышки для грузовиков.

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«Ограничения вступят в силу 9 августа», — сказал министр.

Аналогичный запрет ввел Евросоюз, в июне вступил в силу 11-й пакет санкций. Минфин Японии отчитался о наращивании экспорта легковых авто в Россию на треть, 32,8%, по итогам первого полугодия 2023 года.