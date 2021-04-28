«Наращивается потенциал истерии»: политолог усомнился в возможности диалога США и РФ

Кандидат политических наук, заведующая кафедры рекламы и человеческих ресурсов Московского университета имени Витте Анастасия Рудницкая усомнилась в возможности диалога между США и Россией из-за «истерии» со американской стороны, сообщило радио Sputnik.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что переговоры Вашингтона и Москвы возможны по ряду вопросов, в частности по теме стратегической стабильности, если не будет «эскалации» со стороны России. Также он отметил, что США предстоит «откровенный разговор» с РФ о ее ответных мерах на американские санкции.

По словам Рудницкой, при таком подходе Шатов диалог представляется маловероятным.

«Конечно, было бы здорово, если бы встреча президентов состоялась. Хотелось бы, чтобы наши дипломатические форматы развивались. Но мы видим, что со стороны США наращивается потенциал истерии, а не попыток сотрудничества и двустороннего диалога. Именно диалога», — подчеркнула эксперт.

Как считает Рудницкая, нынешние противоречия можно урегулировать путем дипломатического взаимодействия. При этом каждый раз происходит эскалация конфликтной ситуации из-за «высосанных из пальца» причин.