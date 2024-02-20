Мир 20 февраля 2024, 08:28 «Напрямую втянуты в конфликт». В Госдуме потребовали признать США страной-агрессором Депутат Шеремет призвал признать США страной-агрессором из-за поставок оружия Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенные Штаты необходимо признать страной-агрессором. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в интервью РИА «Новости».

«США нужно признать страной-агрессором», — подчеркнул он.

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Шеремет отметил, что Штаты не просто поставляют летальное оружие Украине, в республику едут американские инструкторы для обслуживания техники. По словам собеседника агентства, военные США также отправляются на Украину под видом наемников.

«Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон», — сказал депутат.

Ранее палата представителей США предложила альтернативный проект помощи Украине. Законопроект сужает предыдущие предложения по иностранной помощи «до критически важных военных вопросов». Модифицированную версию назвали «Закон о защите границ и демократии». Однако вероятность того, что проект получит поддержку — мала.