«Напрягаться мы особо не будем»: Лукашенко высказался о предстоящем референдуме

Александр Лукашенко высказался о предстоящем в Белоруссии референдуме по конституции. Об этом написало БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что не будет переделывать Конституцию «под себя».

«Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведём референдум», — заявил он.

Лукашенко добавил, что сотрудникам вертикали власти «придется нелегко», написал RT.