СМИ узнали о желании Трампа напоследок ударить по Ирану

По их словам, 12 ноября Трамп спрашивал своих советников по национальной безопасности, можно ли «в ближайшие недели предпринять действия против главного ядерного объекта Ирана».

Встреча состоялась на следующий день после того, как Международное агентство по атомной энергии сообщило об увеличении запасов урана на объекте в Натанзе до значений, в 12 раз превышающих разрешенные ядерной сделкой. Трамп вышел из нее в 2018 году.

Высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Майка Пенса и главу Госдепартамента Майка Помпео, предупредили главу государства, что военный удар может привести к широкомасштабному конфликту в регионе. В итоге он отказался от этой идеи.

По итогам президентских выборов 3 ноября Трамп проиграл Джо Байдену, однако не признал поражения, назвав выборы мошенническими. Избранный президент вступит в должность 20 января 2021 года.