Городской паром с пассажирами на борту столкнулся с пирсом в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал A Haber.

По словам сотрудников турецкого СМИ, причины столкновения пока не установлены. Однако известно, что от аварии пострадало по меньшей мере три человека.

Столкновение произошло между наполненным пассажирами паромом и причалом Каракей. Он находится на пересечении проливов Босфор и Золотой Рог.

Ранее в Стамбуле произошел разгон гей-парада. Мероприятие пытались провести 26 июня. Парад не был согласован с властями города, поэтому в дело вмешалась полиция. При этом правоохранители не только пытались прервать проведение мероприятия в «Месяц гордости», но и работе сотрудников СМИ. В частности, полиция задержала французского журналиста.

Точное количество участников акции пока не известно. Ранее власти города запретили не только проведение гей-парада, но и все массовые мероприятия за неделю до него.