Мир 02 июля 2023, 10:00 «Наполеон переворачивается в гробу». США обвинили Францию в недальновидной политике Роджер Стоун: кризис во Франции начался из-за недальновидной миграционной политики РИА «Новости»

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Массовые беспорядки во Франции стали следствием недальновидной миграционной политики страны. Такое заявление сделал экс-советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун в своем Twitter.

«Наполеон сейчас переворачивается в гробу. Вот что происходит, когда вы разрешаете беспрепятственную иммиграцию в свою страну», — написал он.

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Массовые беспорядки во Франции длятся несколько дней. Они начались после убийства 17-летнего подростка. Сотрудники правоохранительных органов остановили его во время проверки на дороге, юноша был за рулем авто. Он не подчинился требованиям полиции, и один из представителей закона выстрелил в парня в упор, когда тот собирался уехать.

Произошедшее вызвало волу возмущения в обществе. Люди стали устраивать погромы и поджоги. Протестные акции начались сначала в районе Пабло Пикассо, где жил молодой человек, а затем распространилось на другие муниципалитеты в Иль-де-Франс.

Сотни людей пришли проститься с погибшим от рук полицейского подростком. Церемония проходила в похоронном бюро Нантера, до этого состоялась молитва в мечети Ибн Бадиса. Во время похорон на мусульманской площади присутствуют только мужчины.

Полицейскому, который произвел смертельный выстрел, предъявили обвинение в умышленном убийстве, его заключили под стражу, писала газета Le Parisien.