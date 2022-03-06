«Напоили и накормили, живой». Украинский военный объяснил, почему сдался солдатам ДНР

Украинский военнослужащий, которого бросило командование, добровольно сдался в руки Народной милиции ДНР. Свои мотивы он объяснил желанием сохранить свою жизнь, написал Telegram-канал РЕН ТВ.

«Просто понял, что мне или тут остаться, или на тот свет. Сложил оружие, чтобы выжить», — рассказал мужчина.

Он добавил, что его служба заключалась в ремонтировании армейской техники и подвозе боеприпасов и провианта.

«Меня не мучали, не били, я целый. Напоили, накормили. Живой и здоровый», — признался военный.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в плен сдались больше сотни украинских военнослужащих.

В ближайшее время между Россией и Украиной пройдет третий раунд переговоров по урегулированию ситуации. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет упрекнул украинскую сторону в намеренном затягивании процесса. В связи с этим особых надежд на переговоры у него нет.