«Напоили и накормили, живой». Украинский военный объяснил, почему сдался солдатам ДНР
РЕН ТВ: украинский военный объяснил решение сдаться в плен НМ ДНР
Украинский военнослужащий, которого бросило командование, добровольно сдался в руки Народной милиции ДНР. Свои мотивы он объяснил желанием сохранить свою жизнь, написал Telegram-канал РЕН ТВ.
«Просто понял, что мне или тут остаться, или на тот свет. Сложил оружие, чтобы выжить», — рассказал мужчина.
Он добавил, что его служба заключалась в ремонтировании армейской техники и подвозе боеприпасов и провианта.
«Меня не мучали, не били, я целый. Напоили, накормили. Живой и здоровый», — признался военный.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в плен сдались больше сотни украинских военнослужащих.
В ближайшее время между Россией и Украиной пройдет третий раунд переговоров по урегулированию ситуации. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет упрекнул украинскую сторону в намеренном затягивании процесса. В связи с этим особых надежд на переговоры у него нет.