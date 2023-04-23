Мир 23 апреля 2023, 08:35 Наплыв украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию разозлил фермеров этих стран — СМИ FP: фермеры из Польши, Бельгии, Словакии разозлились из-за дешевого зерна из Украины Pxhere

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Появление большого количества дешевого украинского зерна в Польше, Словакии, Венгрии и Болгарии разозлило местных фермеров, и теперь Евросоюз пытается их успокоить. Об этом сообщила обозреватель Foreign Policy Кристина Лю.

«Европейский союз спешит успокоить разъяренных восточноевропейских фермеров после того, как Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинского зерна <…>, что угрожает подорвать солидарность ЕС по Украине», — отметила журналистка.

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Дешевое зерно, вместо того чтобы пройти через эти страны транзитом, попало на их рынки и осталось там. Среди местных фермеров начались закономерные волнения. Польские сельхозпроизводители несколько недель «гневно протестовали» в связи с финансовыми потерями, которые им пришлось понести.

Лю посоветовала правительствам стран — соседей Украины, пострадавшим из-за ее зерна, следить, «чтобы вилы не направили против них».