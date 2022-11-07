Наплыв мигрантов в США назвали тягчайшим преступлением Байдена | 360°

Мир 07 ноября 2022, 07:45 Наплыв мигрантов в США назвали тягчайшим преступлением Байдена Наплыв мигрантов в США назвали тягчайшим преступлением Байдена РИА "Новости"

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Массовый наплыв иностранцев в США является одним из тягчайших преступлений президента Джо Байдена против страны. Об этом в прямом эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

Телеканал опубликовал видеоматериалы, на которых видно, как пограничную реку Рио-Гранде переходят толпы людей, не встречая никакого сопротивления со стороны пограничных служб.

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«Этим мигрантам известно, что при Байдене их пропустят на американскую землю, когда они того захотят. Подобное отношение президента является тягчайшим преступлением против США», — заявил Карлсон.

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Ведущий не в первый раз отличается резкими высказывания в адрес американского лидера. Ранее Карлсон также в прямом эфире заявил, что Байден является прямой причиной конфликта между Россией и Украиной.

Другой ведущий Fox News Карл Роув говорил, что он не верит в участие Байдена на выборах в 2024 году из-за преклонного возраста и «неумения связать два предложения».