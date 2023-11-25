Мир 25 ноября 2023, 09:02 Наперекор Западу. Чехия выступит против нефтяного эмбарго Евросоюза LN: Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российской нефти pxhere.com

Читать 360tv в

Чешское руководство поддержит просьбу Словакии о продлении особого разрешения Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. В ином случае стоимость топлива в Чехии резко увеличится, сообщила газета Lidové noviny.

«Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», — указала замминистра промышленности Чехии Рене Недела.

Реклама

Обозреватели подчеркнули, что в случае ввода ограничений цена на топливо резко взлетит. Заправки в стране столкнутся с трудностями в снабжении. Поставщики же будут вынуждены искать другие источники импорта.

В материале обратили внимание, что на Россию приходится 60% всех нефтяных поставок в республику. Поэтому государство рискует потерять большую часть снабжения со стороны словацкой Slovnaft, так как действующие ограничения ЕС запрещают ввоз топлива, произведенного в третьих странах из сырья России.

Ранее Дания заявила о планах начать проверки проходящих через ее проливы танкеров с российской нефтью. В некоторых случаях страна будет блокировать их передвижение.