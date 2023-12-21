Мир 21 декабря 2023, 22:56 Напавший на университет в Праге ранее убил своего отца Lidovky: устроивший стрельбу в Праге сначала расправился со своим отцом Deng Yaomin / XinHua/Global Look Press

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Открывший стрельбу в Карловом университете Праги мужчина до нападения расправился со своим отцом. Об этом сообщила чешская газета Lidovky.

«Нападавшим был чех, студент-историк с психологическими проблемами, ему было 24 года. Дома, в селе Кладенско, он якобы убил своего отца, а затем заложил туда самодельную бомбу, которая не сработала», — уточнило издание.

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Стрелок был вооружен винтовкой.

Ранее число жертв стрельбы в пражском университете выросло до 17. Эта информация пока официально не подтверждалась. Известно также, что более девяти человек получили серьезные ранения, еще один — средней степени тяжести.

Как сообщило издание Novinky.cz, стрелок был студентом философского факультета.

Местная полиция не склонна считать случившееся терактом, это был акт стрелка-одиночки. Нападавшего ликвидировали, расследование продолжается. На месте стрельбы работают спасательные и медицинские бригады, в том числе психолог и бригада посттравматической помощи.

Президент Чехии Петр Павел ранее выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.