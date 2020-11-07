Напавший на священника во Франции грузин объяснился ревностью к жене

Житель французского Лиона напал на греческого православного священника. Правоохранители задержали подозреваемого — он признался, что приревновал к нему свою жену.

Об этом сообщила газета Parisien.

Православного греческого священника, настоятеля церкви, ранили в Лионе 31 октября. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По данным источников газеты 6 ноября, следователи судебной полиции арестовали подозреваемого. Им оказался 40-летний гражданин Грузии, вместе с ним задержали и его 35-летнюю жену.

Газета отметила, что мужчина признался в нападении. Он рассказал, что оно было связано с супружеской изменой: задержанный отметил, что его жена могла быть любовницей священника. При этом он подчеркнул, что не собирался его убивать. Подозреваемый рассказал, что избавился от оружия, выбросив его в Сену.

Следователи проверяют его показания. Они провели обыск в его квартире и нашли там оружие — не то, что использовали во время нападения. До этого мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей: он ездил без водительских прав и незаконно хранил оружие.

Священник получил тяжелые ранения и впал в кому. Он вышел из нее 3 ноября после операции и сам предположил, что на него мог напасть ревнивый муж одной из любовниц. Жена подозреваемого призналась, что у нее с пострадавшим священником была интимная связь. При этом она отметила, что не знала о планах мужа отомстить.