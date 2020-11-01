Выходец из Туниса убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Он приехал во Францию специально, чтобы совершить теракт. Об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

«Он находился на территории страны к тому моменту недолго. Он прибыл с очевидной целью — убивать. Иначе как объяснить, что, едва приехав, он вооружился несколькими ножами», — привела слова Дарманена газета La Voix du Nord.

Министр добавил, что теперь прокурор по вопросам борьбы с терроризмом должен выяснить, когда именно нападавший решил пойти на преступление. По словам главы ведомства, убийца приехал во Францию явно не для получения документов. Сейчас власти страны собираются усилить контроль на границах.

«Я не хочу, как предлагают крайне правые, видеть в каждом иностранце террориста. Но нам нельзя расслабляться», — заключил Дарманен.

Нападение на людей в соборе произошло утром 29 октября. Вооруженный мужчина убил трех человек, пишет ИА Nation News. После этого преступника задержали. Вместе с ним полицейские задержали еще шесть человек. По данным газеты Le Figaro, террорист приехал в город за несколько дней до нападения. Во Францию он прибыл с итальянского острова Лампедуза. Ранее он жил в Тунисе вместе с родственниками.