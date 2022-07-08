Напавший на экс-премьера Японии выстрелил дважды и не пытался скрыться

Мужчина, напавший на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, не пытался после этого сбежать. Об этом заявила телеканалу NHK свидетельница происшествия.

По ее словам, преступник сделал два выстрела.

«Бывший премьер просто произносил речь, когда сзади него появился мужчина. Первый выстрел раздался громким хлопком, но политик продолжал стоять как ни в чем не бывало. Однако в момент, когда произошел второй выстрел, он упал», — вспомнила очевидица.

Сразу после случившегося очевидцы оказали Абэ первую помощь, но стрелявший даже не пытался скрыться.

Полиция заявила, что после произошедшего политик находился в сознании и реагировал на речь. Однако в процессе транспортировки его состояние стало критическим, у него перестали работать легкие, и останавливалось сердце. Сейчас бывший премьер Японии находится в больнице Университета префектуры Нара.

В пятницу, 8 июля, Абэ выступал на улице города Нара в ходе предвыборной кампании. В какой-то момент неизвестный подбежал к нему сзади и выстрелил. Политик получил ранение в грудь с левой стороны.