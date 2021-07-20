Напавших на временного президента Мали в мечети задержали

Группа злоумышленников, которая напала на президента переходного периода Мали Ассими Гоиту, задержана правоохранителями. Об этом заявили в посольстве РФ. Инцидент произошел в мечети в Бамако во время праздничной молитвы.

По данным дипмиссии, Гоита прибыл в мечеть в день празднования Курбан-байрама. Там его атаковали неизвестные. Политик не пострадал, все нападавшие были задержаны силами правопорядка, сообщил ТАСС.

Полковник Гоита стал президентом переходного периода и главой Мали в конце мая, после того как вместе с группой военных арестовал временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Их поместили на военной базе, где через двое суток после заточения политики заявили, что оставляют свои должности.

После это Конституционный суд страны объявил, что Гоита станет новым временным президентом Мали. В начале июня прошла его инаугурация. После Гоита назначил премьером Чогеля Кокаллу Маигу, бывшего участника политического образования «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил».