Эксклюзив 03 марта 2023, 02:44 Напавших на села в Брянской области диверсантов ждет участь их предков-предателей «Голос Мордора»: после атаки на села в Брянской области диверсантов ждет участь их предков РИА «Новости»

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Украинские диверсанты утром 2 марта совершили атаку на села в Брянской области. В результате погибли два местных жителя и был ранен ребенок. Выяснилось, что напавшими оказались члены подразделения, именующего себя как «Русский добровольческий корпус» (РДК). Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» поразмышлял о том, что теперь ждет «бравых воинов», которые решили сражаться со своим же народом.

Далее — прямая речь.

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Ранили в спину ребенка

Сегодня матушку-Россию наконец-то попытались освободить от «кровавого режима» Путина. Да и не абы какие сомнительные персонажи, а целый добровольческий корпус, составленный из бывших граждан России. Впрочем, может, по паспорту они и не бывшие, но паспорт в данном случае значения не имеет.

«Бравые воины» с очень сомнительной символикой одной из организаций пост-белого движения, боровшегося еще с советской Россией, красуясь на фоне деревенской почты и фельдшерского пункта, заявили, что россияне теперь должны быть безмерно счастливы, ибо свобода уже тут и ее победа не за горами. И бояться вообще нечего — ведь бравые воины заявили, что «не сражаются с гражданским населением», а только с армией Путина.

Данный тезис «освободителей», сразу же был подвергнут беспощадному сомнению одним строгим и упрямым фактом — напали они не на войсковую часть, не на военный объекта и даже местное отделение полиции обошли стороной. Объектом нападения стали пара приграничных деревень Брянщины, где проживает от силы пара-сотня душ.

И на них не просто напали, а убили двух людей, не имевших ни к армии, ни к другим силовым органам никакого отношения, да ранили в спину ребенка, который попытался от них убежать. Счастье, что с ребенком в итоге все оказалось в порядке.

«Освободители» с нацистскими корнями

Героизм «освободителей» поражает. Почти полсотни до зубов вооруженных бугаев напали на мирную русскую деревеньку. Впрочем, на Брянщине такое хорошо знают по рассказам своих дедушек и бабушек. Ведь во время Великой Отечественной войны каратели из немцев, бандеровцев и предателей, типа всяких полицаев и власовцев, нападали на деревни Брянщины точно так же, и преемственность тут очевидна.

Да и в одном из освободителей был опознан известный российский нацик, соратник печально известного Марцинкевича-Тесака. Так что тут тоже все сходится с точностью до пятого знака после запятой.

Хотелось бы «освободителям» посоветовать почитать, чем кончили их идейные предки. И даже не немцы, а такие же предатели. Кто-то болтался в петле, кого-то просто порвали местные жители, кто-то сгнил в тюрьме. Есть и такие, кому посчастливилось убежать, но и там судьбы не назвать счастливыми. И с этими «освободителями» будет точно так же. Тем, кто решил сражаться со своим народом, не может быть никакого прощения.