Напавшему на синагогу в Германии дали пожизненный срок

На таком наказании настаивало обвинение. Защита не выдвигала своих предложений о наказании.

Штефан Баллиет признал вину. Свои действия он оправдывал «антисемитскими, расистскими и антифеминистскими теориями заговора».

По словам Баллиета, решение напасть на синагогу он принял после того, как узнал про Брентона Тарранта, убившего более 50 человек в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Таррант в августе 2020 года получил пожизненный срок.

Стрельба в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт произошла 9 октября прошлого года. Верующие собрались по случаю праздника Йом-Кипур. Около синагоги находились 51 человек. В результате происшествия погибли два человека: 40-летняя прохожая и 20-летний мужчина из кафе неподалеку. Как писали тогда местные СМИ, нападавший стримил все свои действия. Трансляция началась с антисемитских высказываний и продлилась 35 минут.