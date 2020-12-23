Напавшего на жандармов во Франции нашли мертвым

«Подозреваемый был найден мертвым», — написал он. Министр уточнил, что выехал на место происшествия.

Ранее руководитель ведомства принес соболезнования родным и близким погибших сотрудников правоохранительных органов.

«Жандармерия потеряла троих членов своей семьи, воодушевленно служивших Франции. Нация преклоняется перед их мужеством», — отметил Дарманен. Он добавил, что для поимки вероятного убийцы делается все возможное.

Жандармы погибли, приехав по вызову о домашнем насилии. Они пытались спасти женщину, но находившийся в доме мужчина начал стрелять по правоохранителям. Сначала он убил одного из них, а потом его коллег.

Пожар полностью уничтожил здание, поэтому сразу же не удалось установить, выжил подозреваемый или нет. Его начали искать. Мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за вопроса опеки над детьми.