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    23 декабря 2020, 10:45

    Напавшего на жандармов во Франции нашли мертвым

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Мужчину, убившего трех жандармов во Франции, нашли мертвым. Об этом глава МВД страны Жеральд Дарманен сообщил в Twitter.
    Напавшего на жандармов во Франции нашли мертвым

    «Подозреваемый был найден мертвым», — написал он. Министр уточнил, что выехал на место происшествия.

    Ранее руководитель ведомства принес соболезнования родным и близким погибших сотрудников правоохранительных органов.

    «Жандармерия потеряла троих членов своей семьи, воодушевленно служивших Франции. Нация преклоняется перед их мужеством», — отметил Дарманен. Он добавил, что для поимки вероятного убийцы делается все возможное.

    Жандармы погибли, приехав по вызову о домашнем насилии. Они пытались спасти женщину, но находившийся в доме мужчина начал стрелять по правоохранителям. Сначала он убил одного из них, а потом его коллег.

    Пожар полностью уничтожил здание, поэтому сразу же не удалось установить, выжил подозреваемый или нет. Его начали искать. Мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за вопроса опеки над детьми.