Напавшего на посетителей ТЦ в Манчестере признали психически больным

Мужчину признали невменяемым, поэтому правоохранители отказались от его содержания под стражей. Арестованного перевели в место изоляции лиц, страдающих психическими заболеваниями.

«Мужчина, который, как считается, совершил нападение, в настоящее время задержан по закону о психическом здоровье», — говорится в сообщении.

Расследование ведут сотрудники антитеррористического подразделения.

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Торговый центр работает по обычному расписанию, добавили в полиции. Однако в городе дежурит больше полицейских для обеспечения безопасности жителей.

Мужчина напал на посетителей из-за проблем с психическим здоровьем, отметил мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. По его мнению, политические или религиозные мотивы тут не причем, сообщила газета Independent. Но он предложил дождаться результатов расследования, чтобы делать выводы.

Мужчина напал на посетителей торгового центра в Манчестере утром 11 октября. Четыре человека получили ножевые ранения. Правоохранители задержали мужчину, которому чуть более 40 лет.