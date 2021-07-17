Нападения акул в Австралии решили называть «взаимодействиями»

В Австралии несчастные случаи с участием акул решили больше не называть «нападениями» и «атаками». В штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс чиновники уже перешли на формулировки «укус акулы» и «взаимодействие». Ученые считают, что такой подход поможет спасти морских хищников от уничтожения.

Кристофер Пепин-Нефф из Сиднейского университета провел исследование и выяснил, что до 1930-х годов о неприятных встречах с зубастыми рыбами в Австралии говорили как о «несчастных случаях с участием акул». По словам ученого, «нападение акулы» — ложная формулировка. Он отметил, что более трети таких столкновений абсолютно безопасно и часто речь идет о незначительных укусах мелких особей. А если наступить на ковровую акулу, то животное не проявит никаких хищнических действий.

Издание The Sydney Morning Herald сообщило, что о «нападениях акул» широко заговорили во многом благодаря ученому Виктору Коплесону. И после этого на пляжах стали появляться сети от акул.

Леонардо Гуида из общества охраны морской среды считает, что такая акулья политкорректность поможет людям понять поведение животных.