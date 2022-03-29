Нападением вандалов на посольство России в Варшаве займется СК

Российские следователи обратятся в МИД России за информацией о нападении группы вандалов на посольство РФ в Варшаве. Как сообщила пресс-служба центрального главка СК, поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В СК напомнили, что группа неизвестных облила здание посольства красной краской и повредила фасад здания. Российским следователям необходимо установить все обстоятельства происшествия и установить виновников.

По данным польского издания Oko, нападение на посольство России совершила бригада оппозиции, протестующая против проведения специальной операции на Украине. Активисты облили фасад здания искусственной кровью.

Прибывшие на место сотрудники полиции прервали акцию и задержали двух участников. Их доставили в главное управление за акт вандализма.