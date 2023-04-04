Мир 04 апреля 2023, 04:52 Нападение США на Россию через Аляску назвали невозможным Экс-разведчик США Риттер назвал невозможным нападение США на Россию через Аляску ru.freepik.com

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Сценарий, при котором Соединенные Штаты могли бы атаковать Россию через территорию Аляски, невозможен. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — подметил Риттер.

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Экс-разведчик добавил, что такой план теоретически осуществим, но для его реализации Вашингтон должен восстановить военную инфраструктуру в северном штате. Он также отметил, что боевые возможности России в Арктике выше, поскольку Москва осознает стратегическую важность региона и развивает его потенциал в этом направлении.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что еще сотни тысяч украинцев погибнут из-за действий США. Он подчеркнул, что все эти смерти будут на совести официального представителя Пентагона Джона Кирби и главы Белого дома Джо Байдена.