04 апреля 2023, 04:52
Нападение США на Россию через Аляску назвали невозможным
Экс-разведчик США Риттер назвал невозможным нападение США на Россию через Аляску
Сценарий, при котором Соединенные Штаты могли бы атаковать Россию через территорию Аляски, невозможен. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«Сейчас, когда дела обстоят таким образом, США со стороны Аляски не представляют значимой угрозы для России», — подметил Риттер.
Реклама
Экс-разведчик добавил, что такой план теоретически осуществим, но для его реализации Вашингтон должен восстановить военную инфраструктуру в северном штате. Он также отметил, что боевые возможности России в Арктике выше, поскольку Москва осознает стратегическую важность региона и развивает его потенциал в этом направлении.
Ранее бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что еще сотни тысяч украинцев погибнут из-за действий США. Он подчеркнул, что все эти смерти будут на совести официального представителя Пентагона Джона Кирби и главы Белого дома Джо Байдена.
США
Россия
Реклама
Реклама