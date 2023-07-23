Мир 23 июля 2023, 02:46 Нападение Польши на Белоруссию предрекли в США Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует начать операцию против Белоруссии piqsels

Читать 360tv в

Польские власти, вероятно, планируют начать операцию против Белоруссии на фоне ожидаемого поражения Украины. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Прямо сейчас в Польше понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Все как раз наоборот: Россия сокрушает Украину», — сказал он.

Реклама

По словам эксперта, Польша безуспешно пытается вовлечь НАТО в конфликт с Россией, чтобы не допустить ее к своим границам после разгрома Украины. Однако альянс не имеет столько сил, чтобы повлиять на ситуацию в зоне конфликта.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о размещении 96 вертолетов Apache на границе с Белоруссией. Он связал эту меру с необходимостью повысить обороноспособность страны.

Президент России Владимир Путин пообещал защитить Белоруссию в случае нападения Польши, напомнив, что республика является частью Союзного государства.