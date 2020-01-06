Нападение на университет Нью-Дели спровоцировало студенческие протесты в Индии

Примерно 50-70 неизвестных люди в масках 5 января устроили погром в столичном университете Университет имени Джавахарлала Неру. Они напали на кампус, выбили стекла, разбили припаркованные рядом автомобили. Погромщики избивали преподавателей и студентов. Пострадало более 40 человек. По мнению студентов вуза, такое могли совершить члены правых молодежных организаций, например, «Акхил бхаратия видьяртхи паришад». Официально это предположение пока не получило подтверждения.

В Калькутте, Алигархе, Хайдарабаде, Мумбаи, Пуне и других городах молодые жители вышли на акции протеста. Они требуют наказать виновных в нападении немедленно.В Нью-Дели участниками протестной акции стало несколько сотен людей. Они пришли к штаб-квартире столичной полиции и обвинили правоохранителей в «бездействии и попустительстве погромщикам».

В Нью-Дели примерно два месяца продолжается противостояние между администрацией университета имени Джавахарлала Неру и студентами. Недовольство возникло после значительного увеличения платы за общежитие. Студенты утверждают, что теперь вынуждены в месяц тратить в три раза больше, чем раньше. Многие учащиеся не смогут продолжить посещать занятия, так как им не на что будет жить. Представители левых студенческих объединений призывают отказаться от платы за проживание в кампусах. По данным индийских СМИ, в течение последних дней несколько раз случались стычки между сторонниками и противниками политики администрации вуза.