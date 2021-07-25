Нападение на турецкий броневик произошло в Сирии. Погибли 2 человека

Нападение на бронированный автомобиль ВС Турции произошло в Сирии. В результате погибли два турецких военнослужащих. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

«В результате нападения на броневик Kirpi, который был переброшена в район операции „Щит Евфрата“, 24 июля двое наших солдата погибли, еще двое наших товарищей были ранены и сразу же отправлен в больницу», — привело сообщение министерства агентство AA News.

В оборонном ведомстве добавили, что после нападения на автомобиль позиции террористов вычислили и обстреляли. Сейчас перестрелка с боевиками продолжается. В министерстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Турецкие военные летом 2016 года начали проводить операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. Солдатам вместе с представителями сирийской оппозиции удалось взять под контроль города Джараблус, Аазаз и Эль-Баб.

* Запрещенная в России террористическая группировка