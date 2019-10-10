Нападение на синагогу в Галле назвали антисемитским терактом

В Германии расценили нападение на синагогу и еврейское кладбище как правоэкстремистский террористический акт. В немецком Галле стрелок убил двух человек, еще двое пострадали.

«По последним данным, речь идет о правоэкстремистской террористической атаке злоумышленника-одиночки. Мы исходим из того, что он действовал исходя из антисемитских, правоэкстремистских установок и выбрал целью иудейскую общину в синагоге. Но к счастью, если так вообще можно говорить в этом случае, ему не удалось прорваться в синагогу», — сказала министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт, ее цитирует РИА «Новости».

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Министр добавила, что Германия должна лучше обеспечивать безопасность еврейского населения страны.

Стрелок устроил нападение 9 октября, когда иудеи праздновали Йом-Киппур. Он открыл огонь возле синагоги в Галле, где в этот момент находились 80 человек. Погибли два человека, еще двое пострадали.

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Нападавшим оказался 27-летний немец Штефан Б., он задержан. По словам генпрокурора Германии Петера Франка, на которого ссылается «Интерфакс», в автомобиле нападавшего было обнаружено четыре килограмма взрывчатки. Кроме того, у стрелка было несколько видов самодельного оружия.

Франк рассказал, что Штефан Б. собирался проникнуть в синагогу и устроить стрельбу там по примеру Брентона Тарранта, который расстрелял мусульман в мечетях в Новой Зеландии. Правоохранители проверяют, не было ли у немца сообщников, которые помогли ему запастись оружием.