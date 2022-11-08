Нападение на республиканца Теда Круза совершили в Хьюстоне | 360°

Мир 08 ноября 2022, 07:30 Нападение на республиканца Теда Круза совершили в Хьюстоне Полиция сообщила о нападении на республиканца Теда Круза в Хьюстоне flickr

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Зритель, пришедший посмотреть парад в честь бейсбольного клуба «Астрос» в Хьюстоне, в американском штате Техас, бросил банку пива в сенатора от Республиканской партии Теда Круза. Об этом сообщила полиция Хьюстона в своем Twitter.

Речь идет о 33-летнем мужчине. Он бросил банкой в Круза, когда тот ехал на парадной платформе по Смит-стрит.

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«Пивная банка ударила сенатора в область груди и шеи. Медицинской помощи сенатору не потребовалось», — сказано в сообщении полиции.

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Нападавшего задержали, его могут предъявить обвинение в нападении.

Тед Круз — одним из самых известных представителей республиканцев в действующем составе Сената Конгресса США. При этом он не собирается переизбираться в 2022 году.

Промежуточные выборы в Конгресс стартуют в Штатах 8 ноября. Республиканцы и демократы поборются за 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. По оценке экспертов, демократы во главы с американским президентом Джо Байденом могут потерять контроль по крайней мере в нижней палате.