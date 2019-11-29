Нападение на мосту в Лондоне признали терактом

«Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт», — сказал он. Также представитель Скотланд-Ярд рассказал, что на напавшем был закреплен пояс с фальшивым взрывным устройством. «Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, чтобы убедиться в отсутствии какой-либо угрозы», — заключил Нил Бас.

В пятницу 29 ноября неизвестный мужчина на Лондонском мосту в столице Великобритании напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек.

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По словам очевидцев, прохожие смогли обезвредить мужчину и даже отобрать нож. Прибывшая полиция открыла огонь на поражение после того, как на нем был замечен муляж взрывного устройства.

Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы были оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.

На этом же месте 3 июня 2017 года был совершен другой теракт, ответственность за который взяло на себя ИГ (организация запрещена в России). В толпу людей въехал фургон, в результате чего погибло восемь человек