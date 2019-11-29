  • Нападение на мосту в Лондоне признали терактом

    29 ноября 2019, 20:26

    Александра Каширина

    Полиция Великобритании назвала нападение на Лондонском мосту терактом. Вооруженный ножом мужчина был убит. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения полиции Нила Бас. Его слова привел ТАСС.

    «Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт», — сказал он. Также представитель Скотланд-Ярд рассказал, что на напавшем был закреплен пояс с фальшивым взрывным устройством. «Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, чтобы убедиться в отсутствии какой-либо угрозы», — заключил Нил Бас.

    В пятницу 29 ноября неизвестный мужчина на Лондонском мосту в столице Великобритании напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек.

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    По словам очевидцев, прохожие смогли обезвредить мужчину и даже отобрать нож. Прибывшая полиция открыла огонь на поражение после того, как на нем был замечен муляж взрывного устройства.

    Лондонский мост и прилегающие к нему улицы на обоих берегах Темзы были оцеплены, на место прибыли десятки полицейских.

    На этом же месте 3 июня 2017 года был совершен другой теракт, ответственность за который взяло на себя ИГ (организация запрещена в России). В толпу людей въехал фургон, в результате чего погибло восемь человек