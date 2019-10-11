Нападение на людей в ТЦ в Манчестере признали терактом

Полиция Манчестера предъявила обвинения злоумышленнику, который напал на посетителей торгового центра, размахивая ножом. Задержанного преступника подозревают в терроризме.

«Прибывшие на место полицейские обезвредили нападавшего на прилегающей к торговому центру улице. Первоначально он был задержан за нападение, теперь ему предъявлены обвинения в подготовке и совершении теракта. Нападавший содержится под стражей», — рассказал в ходе организованной правоохранителями пресс-конференции представитель полиции Манчестера Расс Джексон.

По его словам, остаются неизвестными мотивы злоумышленника. Полиция прорабатывает все версии произошедшего. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства дела и восстановить полную картину чрезвычайного происшествия.

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От рук злоумышленника пострадали четыре посетителя торгового центра в Манчестере, ранее сообщали СМИ. Девушка 19 лет госпитализирована с колотыми ранами. Еще одну женщину отправили в больницу с ножевыми ранениями. Их состояние стабильное. Мужчина 50 лет также находится под наблюдением медиков, он ранен. Четвертая жертва, женщина в возрасте 40 лет, в госпитализации не нуждалась. Ее отправили домой после осмотра медиков.

Происшествие расследует контртеррористическое подразделение полиции. Правоохранители сообщили, что задержанному чуть более 40 лет. Расследование продолжается.