Мир 04 ноября 2022, 21:41 Нападение на Крым обернется для Украины катастрофой — СМИ Hill: Украину ждет провал в случае нападения на Крым РИА "Новости"

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Полномасштабная атака на Крым может быть очень опасной для Украины, заявили журналисты американской газеты Hill. По их словам, ВСУ катастрофически не хватает военной техники.

«Украине не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций против защищенных береговых линий может привести к катастрофическому провалу», — отметили авторы статьи. Они предположили, что Киеву не достает реактивной артиллерии большой дальности, чтобы попробовать вывести из строя ключевые воздушные и морские объекты в Крыму.

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Журналисты вспомнили слова президента Владимира Путина, о том, что у страны нет необходимости применять ядерное оружие на Украине. Однако даже упоминания Россией ядерного вооружения вызывает большое беспокойство.

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«Если Украина попробует напасть на Крым, ядерные угрозы Кремля могут возникнуть вновь», — отметили в издании. Там посоветовали украинскому руководству и его западным партнерам провести тщательный анализ и хорошо подумать перед тем, как предпринимать попытки атаковать Крым.