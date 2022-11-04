04 ноября 2022, 21:41
Нападение на Крым обернется для Украины катастрофой — СМИ
Hill: Украину ждет провал в случае нападения на Крым
Полномасштабная атака на Крым может быть очень опасной для Украины, заявили журналисты американской газеты Hill. По их словам, ВСУ катастрофически не хватает военной техники.
«Украине не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций против защищенных береговых линий может привести к катастрофическому провалу», — отметили авторы статьи. Они предположили, что Киеву не достает реактивной артиллерии большой дальности, чтобы попробовать вывести из строя ключевые воздушные и морские объекты в Крыму.
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Журналисты вспомнили слова президента Владимира Путина, о том, что у страны нет необходимости применять ядерное оружие на Украине. Однако даже упоминания Россией ядерного вооружения вызывает большое беспокойство.
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«Если Украина попробует напасть на Крым, ядерные угрозы Кремля могут возникнуть вновь», — отметили в издании. Там посоветовали украинскому руководству и его западным партнерам провести тщательный анализ и хорошо подумать перед тем, как предпринимать попытки атаковать Крым.
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